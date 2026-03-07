«Вашингтон» потерпел поражение от «Бостона», Овечкин очков не набрал

Сегодня, 7 марта, в Бостоне (США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Победу в игре, проходившей на стадионе «Ти-Ди Гарден», одержали хозяева со счётом 3:1.

В составе «Бостона» отличились Павел Заха, Виктор Арвидссон и Элиас Линдхольм. Единственную шайбу «Вашингтона» забросил Алексей Протас.

Российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин в этой встрече очков не набрал. Хоккеисты «Брюинз», защитник Никита Задоров и форвард Марат Хуснутдинов, также не отметились результативными действиями.

«Бостон» занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции с 75 очками в 62 матчах. «Вашингтон» располагается на 11-й строчке, набрав 69 очков после 64 встреч.