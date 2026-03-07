Скидки
Бостон Брюинз – Вашингтон Кэпиталз, результат матча 7 марта 2026 года, счёт 3:1, НХЛ 2025/2026

«Вашингтон» потерпел поражение от «Бостона», Овечкин очков не набрал
Комментарии

Сегодня, 7 марта, в Бостоне (США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Победу в игре, проходившей на стадионе «Ти-Ди Гарден», одержали хозяева со счётом 3:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
07 марта 2026, суббота. 20:30 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
3 : 1
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Заха (Макэвой, Пастрняк) – 24:07 (pp)     1:1 Протас (Чикран, Леонард) – 27:21     2:1 Арвидссон (Миттельштадт, Линдхольм) – 44:28     3:1 Линдхольм (Пастрняк) – 59:35    

В составе «Бостона» отличились Павел Заха, Виктор Арвидссон и Элиас Линдхольм. Единственную шайбу «Вашингтона» забросил Алексей Протас.

Российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин в этой встрече очков не набрал. Хоккеисты «Брюинз», защитник Никита Задоров и форвард Марат Хуснутдинов, также не отметились результативными действиями.

«Бостон» занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции с 75 очками в 62 матчах. «Вашингтон» располагается на 11-й строчке, набрав 69 очков после 64 встреч.

Календарь НХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица НХЛ сезона-2025/2026
