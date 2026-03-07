Результаты матчей КХЛ на 7 марта 2026 года

Сегодня, 7 марта, состоялись шесть матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч игрового дня.

Результаты матчей КХЛ на 7 марта 2026 года:

«Амур» – «Салават Юлаев» — 6:3;

«Адмирал» – «Нефтехимик» — 3:4;

«Шанхайские Драконы» – «Барыс» — 4:8;

«Лада» – «Спартак» — 1:7;

«Ак Барс» – «Сибирь» — 6:3;

«Динамо» М – СКА — 1:2 ОТ.

Западную конференцию Континентальной хоккейной лиги с 91 очком после 63 матчей возглавляет ярославский «Локомотив». Первое место в Восточной конференции КХЛ на данный момент занимает магнитогорский «Металлург», набравший 97 очков после 62 игр.

Регулярный чемпионат КХЛ завершится 20 марта. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года.