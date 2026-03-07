Главный тренер СКА Ларионов: приятно, что ребята нашли в себе силы и вытащили матч

Главный тренер СКА Игорь Ларионов прокомментировал победу над московским «Динамо» в овертайме со счётом 2:1.

– Хочу поздравить наших болельщиков и, конечно, Серёгу Плотникова – 1000-я игра, выдающийся пас в овертайме. С победой. Сопернику тоже хочу отдать должное. Они играли в хороший хоккей, держали матч в напряжении. Такие игры непростые, они закаляют характер, формируют команду. Приятно, что ребята нашли в себе силы и вытащили матч. Всех с победой.

– За счёт чего СКА удалось прибавить по ходу встречи? Особенно показателен был третий период.

– Встречный вопрос: как вы думаете?

– Думаю, за счёт скоростей.

– Мы пошли на сокращение состава, начали играть в три звена. В перерыве тренерским штабом обсуждали, где мы можем добавить. Пришли к тому, что у нас впереди три дня без игр, поэтому решили выложить максимум – тех, у кого ещё оставался «бензин в баках». Плюс сумасшедшая самоотдача, прекрасная игра вратаря в овертайме, когда мы играли в меньшинстве. Конечно, спецбригады – это был непростой момент, потому что мы знаем, что «Динамо» очень успешно действует в этом компоненте. Если сложить все эти элементы вместе, они и дали результат.

– Вы часто оцениваете игру с точки зрения зрелища, сравниваете с искусством. Сегодняшний матч на какой вид искусства был похож? На мой взгляд, хоккей получился катастрофически незрелищным. И в чём причины такой игры?

– Не могу не согласиться. В какой-то момент это немножко превратилось в баскетбол. Большую часть матча хоккей был не самым ярким, но концовка получилась зрелищной. Согласитесь? Как в баскетболе: последние минуты – самая интрига. Уже второй матч подряд у нас такая ситуация. С другой стороны, нужно понимать — люди устают, эмоционально подсаживаются, по ходу сезона мы теряем игроков. Эти факторы тоже влияют.

Согласен, когда приходит полный стадион, хочется играть в открытый, зрелищный хоккей. Но не каждая команда готова к этому, потому что во главе стоит результат. И это, честно скажу, большой минус для нашего хоккея. Потому что болельщики ждут эмоций, красивой игры, — приводит слова Ларионова пресс-служба СКА.