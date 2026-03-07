Главный тренер СКА Ларионов ответил, следит ли за турнирным положением команды

Главный тренер СКА Игорь Ларионов заявил, что самое плохое – постоянно смотреть в турнирную таблицу и отслеживать передвижения команд.

– До конца регулярного чемпионата осталось немного времени, на Западе серьёзная борьба за топ-4. Следите ли вы за турнирной таблицей?

– С одной стороны – да, с другой – нет. Объясню почему. Самое плохое – постоянно смотреть таблицу, отслеживать передвижения команд вверх-вниз. Наша главная задача – процесс. Процесс игры, становления команды, движения вперёд. Что будет через две недели, никто не знает. Мы хотим идти от матча к матчу, улучшать элементы игры. Сейчас к нам возвращается группа свежих игроков. Поэтому пока мы концентрируемся только на следующем матче, — приводит слова Ларионова пресс-служба СКА.

На данный момент СКА занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции с 75 очками после 63 матчей.