Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Главный тренер СКА Ларионов ответил, следит ли за турнирным положением команды

Главный тренер СКА Ларионов ответил, следит ли за турнирным положением команды
Комментарии

Главный тренер СКА Игорь Ларионов заявил, что самое плохое – постоянно смотреть в турнирную таблицу и отслеживать передвижения команд.

– До конца регулярного чемпионата осталось немного времени, на Западе серьёзная борьба за топ-4. Следите ли вы за турнирной таблицей?
– С одной стороны – да, с другой – нет. Объясню почему. Самое плохое – постоянно смотреть таблицу, отслеживать передвижения команд вверх-вниз. Наша главная задача – процесс. Процесс игры, становления команды, движения вперёд. Что будет через две недели, никто не знает. Мы хотим идти от матча к матчу, улучшать элементы игры. Сейчас к нам возвращается группа свежих игроков. Поэтому пока мы концентрируемся только на следующем матче, — приводит слова Ларионова пресс-служба СКА.

На данный момент СКА занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции с 75 очками после 63 матчей.

Материалы по теме
Главный тренер СКА Ларионов: приятно, что ребята нашли в себе силы и вытащили матч
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android