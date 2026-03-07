Результаты матчей ВХЛ на 7 марта 2026 года

Сегодня, 7 марта, состоялись пять матчей OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Результаты матчей ВХЛ на 7 марта 2026 года:

«Омские Крылья» – «Зауралье» — 6:0;

«Звезда» – «Челны» — 2:3 ОТ;

«Олимпия» – «Молот» — 2:1 Б;

ЦСК ВВС – «Барс» — 4:2;

«Ижсталь» – «Торос» — 3:1.

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляет новокузнецкий «Металлург», набравший 100 очков в 59 матчах. Второе место занимает «Югра» с 94 очками после 58 встреч. Тройку замыкает «Нефтяник» (89 очков в 58 матчах).

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному в гостях со всеми командами лиги: всего по 62 матча. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года.