Результаты матчей МХЛ на 7 марта 2026 года

Сегодня, 7 марта, состоялись семь матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей МХЛ на 7 марта 2026 года:

«Тайфун» – «Красная Машина-Юниор» — 2:1;

«Стальные Лисы» – «Сибирские Снайперы» — 6:1;

«Толпар» – «Красноярские Рыси» — 4:2;

Академия Михайлова – «Локо» — 3:4;

МХК «Динамо-Карелия» – «Крылья Советов» — 4:5;

Академия СКА – МХК «Спартак MAX» — 3:4;

«Снежные Барсы» – ХК «Капитан» — 4:2.

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Локо» с 98 очками после 56 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимают «Омские Ястребы», набравшие 78 очков после 54 матчей.

В текущем сезоне возросло количество игр каждой команды в регулярном чемпионате. Это стало возможно благодаря проведению матчей между соперниками обеих конференций. Регулярный чемпионат МХЛ завершится 22 марта.