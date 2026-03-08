Скидки
Комтуа поздравлял женщин, Тамбиев и Ларионов настраивали на игру. Фото победы СКА

7 марта в Москве на «ВТБ Арене — имени Аркадия Чернышёва» прошёл матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором столичное «Динамо» принимало СКА из Санкт-Петербурга. Победу в овертайме одержали гости со счётом 2:1 ОТ.

Лучшие кадры с матча «Динамо» — СКА — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

Счёт был открыт только во втором периоде. На 33-й минуте нападающий «Динамо» Артём Швец-Роговой вывел хозяев вперёд. За пять минут до окончания основного времени матча форвард СКА Марат Хайруллин сравнял счёт и перевёл игру в овертайм. Победную шайбу на 65-й минуте забросил нападающий армейцев Николай Голдобин.

