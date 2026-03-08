Скидки
Нью-Джерси Дэвилз — Нью-Йорк Рейнджерс, результат матча 8 марта 2026, счет 6:3, регулярный чемпионат НХЛ 2025-2026

«Рейнджерс» с голом Гаврикова проиграл «Нью-Джерси». У Грицюка — ассист, Хьюз оформил 3+1
Комментарии

В ночь с 7 на 8 марта мск на льду арены «Пруденшиал-центр» в американском Ньюарк завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Нью-Джерси Дэвилз» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 6:3.

НХЛ — регулярный чемпионат
07 марта 2026, суббота. 23:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
6 : 3
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Братт (Гласс, Ковачевич) – 01:06     1:1 Борген (Трочек) – 06:26     1:2 Гавриков (Лаба, Картье) – 08:36     2:2 Мерсер (Хьюз, Грицюк) – 19:47 (pp)     3:2 Хьюз – 35:52 (pp)     3:3 Кайлли (Шнайдер, Рэддиш) – 36:53     4:3 Хишир (Братт, Хьюз) – 48:05 (pp)     5:3 Хьюз (Браун) – 56:56     6:3 Хьюз (Браун, Ковачевич) – 59:28    

За команду победителей голами отличились Йеспер Братт (1+2), Нико Хишир, Доусон Мерсер и Джек Хьюз (3+1). Российский форвард Арсений Грицюк отметился ассистом. Нападающий Максим Цыплаков очков в матче не набрал.

В составе «Рейнджерс» заброшенной шайбой отметился российский защитник Владислав Гавриков. Также за гостей забивали Уилл Кайлли и Уильям Борген.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ
Новости. Хоккей
