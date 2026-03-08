«Рейнджерс» с голом Гаврикова проиграл «Нью-Джерси». У Грицюка — ассист, Хьюз оформил 3+1

В ночь с 7 на 8 марта мск на льду арены «Пруденшиал-центр» в американском Ньюарк завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Нью-Джерси Дэвилз» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 6:3.

За команду победителей голами отличились Йеспер Братт (1+2), Нико Хишир, Доусон Мерсер и Джек Хьюз (3+1). Российский форвард Арсений Грицюк отметился ассистом. Нападающий Максим Цыплаков очков в матче не набрал.

В составе «Рейнджерс» заброшенной шайбой отметился российский защитник Владислав Гавриков. Также за гостей забивали Уилл Кайлли и Уильям Борген.

