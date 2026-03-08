Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Питтсбург Пингвинз — Филадельфия Флайерз, результат матча 8 марта 2026, счет 3:4 Б, регулярный чемпионат НХЛ 2025-2026

«Питтсбург» без Малкина проиграл по буллитам «Филадельфии». Россияне набрали четыре очка
Комментарии

В ночь с 7 на 8 марта мск на льду арены «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» в американском Питтсбурге завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Питтсбург Пингвинз» и «Филадельфия Флайерз». Гости выиграли встречу со счётом 4:3 в серии послематчевых буллитов.

НХЛ — регулярный чемпионат
08 марта 2026, воскресенье. 01:30 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
3 : 4
Б
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Новак (Бразо, Койвунен) – 03:00 (pp)     1:1 Типпетт (Зеграс, Йорк) – 03:54     2:1 Ракелль (Чинахов, Раст) – 23:38     2:2 Bump (Гребёнкин) – 24:46     3:2 Карлссон (Чинахов, Ракелль) – 25:45     3:3 Барки (Мичков, Кейтс) – 30:03     3:4 Зеграс – 65:00    

За команду победителей голами отличились Алекс Бамп, Оуэн Типпетт и Денвер Барки. В активе Тревора Зеграса ассист и победный буллит. Российский форвард Матвей Мичков отметился голевой передачей и не реализовал свою попытку в послематчевой серии буллитов. Нападающий Никита Гребёнкин также отдал голевой пас.

В составе «Питтсбурга» заброшенной шайбой отметились Эрик Карлссон, Рикард Ракелль (1+1) и Томми Новак. Российский форвард Егор Чинахов сделал две результативных передачи и не смог забить свой буллит в послематчевой серии.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Звёздный нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин получил пятиматчевую дисквалификацию за удар защитника «Баффало Сэйбрз» Расмуса Далина клюшкой по лицу. Данную встречу он пропускал.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ
Материалы по теме
«Рейнджерс» с голом Гаврикова проиграли «Нью-Джерси». У Грицюка — ассист, Хьюз оформил 3+1
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android