«Питтсбург» без Малкина проиграл по буллитам «Филадельфии». Россияне набрали четыре очка

В ночь с 7 на 8 марта мск на льду арены «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» в американском Питтсбурге завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Питтсбург Пингвинз» и «Филадельфия Флайерз». Гости выиграли встречу со счётом 4:3 в серии послематчевых буллитов.

За команду победителей голами отличились Алекс Бамп, Оуэн Типпетт и Денвер Барки. В активе Тревора Зеграса ассист и победный буллит. Российский форвард Матвей Мичков отметился голевой передачей и не реализовал свою попытку в послематчевой серии буллитов. Нападающий Никита Гребёнкин также отдал голевой пас.

В составе «Питтсбурга» заброшенной шайбой отметились Эрик Карлссон, Рикард Ракелль (1+1) и Томми Новак. Российский форвард Егор Чинахов сделал две результативных передачи и не смог забить свой буллит в послематчевой серии.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Звёздный нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин получил пятиматчевую дисквалификацию за удар защитника «Баффало Сэйбрз» Расмуса Далина клюшкой по лицу. Данную встречу он пропускал.