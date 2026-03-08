Четыре голевые передачи Кучерова помогли «Тампе» обыграть в НХЛ «Торонто»
В ночь с 7 на 8 марта мск на льду «Скоушабэнк-Арены» в канадском Торонто завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Торонто Мэйпл Лифс» и «Тампой-Бэй Лайтнинг». Гости выиграли встречу со счётом 5:2.
НХЛ — регулярный чемпионат
08 марта 2026, воскресенье. 03:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
2 : 5
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Маччелли (Нюландер) – 04:50 1:1 Макдона (Кучеров, Пойнт) – 05:36 1:2 Гюнцель (Пойнт, Кучеров) – 12:30 1:3 Перри (Хагель, Чирелли) – 13:48 1:4 Бьёркстранд (Кучеров, Гюнцель) – 15:06 (pp) 1:5 Хагель (Чирелли, Кучеров) – 55:41 2:5 Робертсон – 59:29
В составе победителей забивали Райан Макдона, Джейк Гюнцель, Кори Перри, Оливер Бьёркстранд и Брэндон Хагель. Российский форвард Никита Кучеров сделал сразу четыре результативные передачи. Голкипер Андрей Василевский отразил 27 бросков из 29.
У хозяев забивали Матиас Маччелли и Николас Робертсон.
«Тампа» идёт второй на Востоке с 82 очками. «Торонто» занимает 15 строчку — у клуба 65 баллов.
