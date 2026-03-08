Четыре голевые передачи Кучерова помогли «Тампе» обыграть в НХЛ «Торонто»

В ночь с 7 на 8 марта мск на льду «Скоушабэнк-Арены» в канадском Торонто завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Торонто Мэйпл Лифс» и «Тампой-Бэй Лайтнинг». Гости выиграли встречу со счётом 5:2.

В составе победителей забивали Райан Макдона, Джейк Гюнцель, Кори Перри, Оливер Бьёркстранд и Брэндон Хагель. Российский форвард Никита Кучеров сделал сразу четыре результативные передачи. Голкипер Андрей Василевский отразил 27 бросков из 29.

У хозяев забивали Матиас Маччелли и Николас Робертсон.

«Тампа» идёт второй на Востоке с 82 очками. «Торонто» занимает 15 строчку — у клуба 65 баллов.