Четыре голевые передачи Кучерова помогли «Тампе» обыграть в НХЛ «Торонто»

Комментарии

В ночь с 7 на 8 марта мск на льду «Скоушабэнк-Арены» в канадском Торонто завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Торонто Мэйпл Лифс» и «Тампой-Бэй Лайтнинг». Гости выиграли встречу со счётом 5:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
08 марта 2026, воскресенье. 03:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
2 : 5
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Маччелли (Нюландер) – 04:50     1:1 Макдона (Кучеров, Пойнт) – 05:36     1:2 Гюнцель (Пойнт, Кучеров) – 12:30     1:3 Перри (Хагель, Чирелли) – 13:48     1:4 Бьёркстранд (Кучеров, Гюнцель) – 15:06 (pp)     1:5 Хагель (Чирелли, Кучеров) – 55:41     2:5 Робертсон – 59:29    

В составе победителей забивали Райан Макдона, Джейк Гюнцель, Кори Перри, Оливер Бьёркстранд и Брэндон Хагель. Российский форвард Никита Кучеров сделал сразу четыре результативные передачи. Голкипер Андрей Василевский отразил 27 бросков из 29.

У хозяев забивали Матиас Маччелли и Николас Робертсон.

«Тампа» идёт второй на Востоке с 82 очками. «Торонто» занимает 15 строчку — у клуба 65 баллов.

Таблица НХЛ
Календарь НХЛ
Кучеров с начала года набирает в среднем 2,32 очка за игру, Макдэвид и Драйзайтль — 1,65
