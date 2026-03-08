Никита Кучеров покорил отметку в 100 очков в текущем сезоне НХЛ

В ночь с 7 на 8 марта мск на льду «Скоушабэнк-Арены» в канадском Торонто завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Торонто Мэйпл Лифс» и «Тампой-Бэй Лайтнинг». Гости выиграли встречу со счётом 5:2. Российский форвард гостей Никита Кучеров сделал четыре ассиста и отметился редким достижением.

Звёздный форвард стал всего третьим игроком в текущей регулярке, которому покорилась отметка в 100 очков. У Никиты 32 гола и 68 ассистов. 103 очка имеет форвард «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон, 106 очков у нападающего «Эдмонтон Ойлерз» Коннора Макдэвида.

Таким образом, именно эта тройка лидирует в списке бомбардиров лиги на текущий момент.

Кучеров во время отпуска проводит тренировки на льду