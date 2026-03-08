Скидки
Голевой пас Панарина не спас «Лос-Анджелес» от поражения в матче с «Монреалем»

Голевой пас Панарина не спас «Лос-Анджелес» от поражения в матче с «Монреалем»
8 марта на льду «Крипто.ком-Арена» в Лос-Анджелесе (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Лос-Анджелес Кингз» и «Монреаль Канадиенс». Победу со счётом 4:3 одержали гости.

НХЛ — регулярный чемпионат
08 марта 2026, воскресенье. 03:00 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
3 : 4
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Копитар (Кемпе, Панарин) – 14:12     1:1 Эванс (Дак, Болдюк) – 23:09     1:2 Слафковски (Судзуки, Каррье) – 35:41     2:2 Лотон (Wright, Кларк) – 37:31     3:2 Лаферрье (Кларк, Мур) – 46:44     3:3 Слафковски (Хатсон, Судзуки) – 54:38 (pp)     3:4 Судзуки (Слафковски, Кофилд) – 55:27    

В составе победителей две заброшенные шайбы в свой актив записал Юрай Слафковски, ещё по разу отличились Джейк Эванс и Ник Судзуки.

У хозяев забивали сегодня Анже Копитар, Скотт Лотон и Алекс Лаферрье. Российский форвард Артемий Панарин записал в свой актив результативную передачу.

На данный момент «Кингз» идёт на 10 месте Западной конференции НХЛ с 64 очками. «Монреаль» идёт 4-м на Востоке — у него 78 баллов.

Новости. Хоккей
