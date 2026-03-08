Никита Кучеров отметился редчайшим достижением XXI века. Показатель лучше лишь у Гретцки

Сегодня в канадском Торонто прошёл матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Торонто Мэйпл Лифс» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Гости выиграли встречу со счётом 5:2. Российский форвард гостей Никита Кучеров сделал четыре ассиста и отметился редчайшим достижением.

Никита Кучеров провёл свой третий выездной матч сезона-2025/2026 с четырьмя передачами. Единственный игрок в истории НХЛ с большим количеством таких игр за один сезон — Уэйн Гретцки (4 в сезоне-1985/1986).

Российский форвард стал всего третьим игроком в текущей регулярке, которому покорилась отметка в 100 очков, после Макдэвида и Маккиннона. У Никиты 32 гола и 68 ассистов.

