Никита Кучеров отметился редчайшим достижением XXI века. Показатель лучше лишь у Гретцки
Сегодня в канадском Торонто прошёл матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Торонто Мэйпл Лифс» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Гости выиграли встречу со счётом 5:2. Российский форвард гостей Никита Кучеров сделал четыре ассиста и отметился редчайшим достижением.
НХЛ — регулярный чемпионат
08 марта 2026, воскресенье. 03:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
2 : 5
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Маччелли (Нюландер) – 04:50 1:1 Макдона (Кучеров, Пойнт) – 05:36 1:2 Гюнцель (Пойнт, Кучеров) – 12:30 1:3 Перри (Хагель, Чирелли) – 13:48 1:4 Бьёркстранд (Кучеров, Гюнцель) – 15:06 (pp) 1:5 Хагель (Чирелли, Кучеров) – 55:41 2:5 Робертсон – 59:29
Никита Кучеров провёл свой третий выездной матч сезона-2025/2026 с четырьмя передачами. Единственный игрок в истории НХЛ с большим количеством таких игр за один сезон — Уэйн Гретцки (4 в сезоне-1985/1986).
Российский форвард стал всего третьим игроком в текущей регулярке, которому покорилась отметка в 100 очков, после Макдэвида и Маккиннона. У Никиты 32 гола и 68 ассистов.
Кучеров во время отпуска проводит тренировки на льду
