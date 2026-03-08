Кучеров провёл шестой сезон со 100+ очками в НХЛ, повторив достижение Кросби

Сегодня в канадском Торонто прошёл матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Торонто Мэйпл Лифс» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Гости выиграли встречу со счётом 5:2. Российский форвард гостей Никита Кучеров сделал четыре ассиста.

Российский форвард благодаря сегодняшней результативности стал всего третьим игроком в текущей регулярке, которому покорилась отметка в 100 очков, после Макдэвида и Маккиннона. У Никиты 32 гола и 68 ассистов.

Кучеров провёл шестой сезон с 100+ очками и теперь делит с Сидни Кросби и Леоном Драйзайтлем второе место среди действующих хоккеистов. Больше сезонов только у Коннора Макдэвида (9).

