Кучеров установил новый личный рекорд по скорости достижения 100 очков в сезоне

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров сделал ассистентский покер в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто Мэйпл Лифс» (5:2). Таким образом, на счету 32-летнего россиянина стало 100 (32+68) очков в 57 играх в текущем сезоне.

Как сообщает пресс-служба лиги, он установил новый личный рекорд по скорости достижения трёхзначной отметки, улучшив прежнее достижение на две игры (сезон-2023/2024 – 59 матчей). Среди действующих игроков быстрее 100 очков удавалось набрать только Коннору Макдэвиду из «Эдмонтон Ойлерз» (дважды – за 53 игры в сезоне-2020/2021 и 56 матчей в сезоне-2022/2023).

Всего Кучеров провёл 860 игр в регулярных чемпионатах НХЛ, в которых заработал 1094 (389+705) очков.