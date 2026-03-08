Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Кучеров установил новый личный рекорд по скорости достижения 100 очков в сезоне

Кучеров установил новый личный рекорд по скорости достижения 100 очков в сезоне
Комментарии

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров сделал ассистентский покер в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто Мэйпл Лифс» (5:2). Таким образом, на счету 32-летнего россиянина стало 100 (32+68) очков в 57 играх в текущем сезоне.

НХЛ — регулярный чемпионат
08 марта 2026, воскресенье. 03:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
2 : 5
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Маччелли (Нюландер) – 04:50     1:1 Макдона (Кучеров, Пойнт) – 05:36     1:2 Гюнцель (Пойнт, Кучеров) – 12:30     1:3 Перри (Хагель, Чирелли) – 13:48     1:4 Бьёркстранд (Кучеров, Гюнцель) – 15:06 (pp)     1:5 Хагель (Чирелли, Кучеров) – 55:41     2:5 Робертсон – 59:29    

Как сообщает пресс-служба лиги, он установил новый личный рекорд по скорости достижения трёхзначной отметки, улучшив прежнее достижение на две игры (сезон-2023/2024 – 59 матчей). Среди действующих игроков быстрее 100 очков удавалось набрать только Коннору Макдэвиду из «Эдмонтон Ойлерз» (дважды – за 53 игры в сезоне-2020/2021 и 56 матчей в сезоне-2022/2023).

Всего Кучеров провёл 860 игр в регулярных чемпионатах НХЛ, в которых заработал 1094 (389+705) очков.

Материалы по теме
«Это поэзия на льду». Кучеров пробил 100 очков за сезон и вернулся в гонку бомбардиров НХЛ
Видео
«Это поэзия на льду». Кучеров пробил 100 очков за сезон и вернулся в гонку бомбардиров НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android