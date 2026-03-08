Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Расписание матчей ВХЛ на 8 марта 2026 года

Расписание матчей ВХЛ на 8 марта 2026 года
Комментарии

Сегодня, 8 марта, пройдут три матча OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Расписание матчей ВХЛ на 8 марта 2026 года (время московское):

11:00. «Южный Урал» – «Кристалл»;
13:00. ХК «Тамбов» – ХК «Норильск»;
17:00. АКМ – «Торпедо-Горький».

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляет новокузнецкий «Металлург», набравший 100 очков в 59 матчах. Второе место занимает «Югра» с 94 очками после 58 встреч. Тройку замыкает «Нефтяник» (89 очков в 58 матчах).

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному в гостях со всеми командами лиги: всего по 62 матча. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года.

Календарь ВХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица ВХЛ сезона-2025/2026
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android