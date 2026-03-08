Расписание матчей МХЛ на 8 марта 2026 года

Сегодня, 8 марта, пройдёт один матч регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей МХЛ на 8 марта 2026 года (время московское):

13:00. МХК «Динамо» М – «Алмаз».

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Локо» с 98 очками после 56 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимают «Омские Ястребы», набравшие 78 очков после 54 матчей.

В текущем сезоне возросло количество игр каждой команды в регулярном чемпионате. Это стало возможно благодаря проведению матчей между соперниками обеих конференций. Регулярный чемпионат МХЛ завершится 22 марта.