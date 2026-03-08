Скидки
Калгари Флэймз — Каролина Харрикейнз, результат матча 8 марта 2026 года, счет 5:4, НХЛ 2025/2026

Голы Никишина и Свечникова не спасли «Каролину» от проигрыша в матче с «Калгари»
В ночь на 8 марта в Калгари (Канада) завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Калгари Флэймз» принимал «Каролину Харрикейнз». Победу в игре, проходившей на стадионе «Скоушабэнк Саддлдоум», одержали хозяева со счётом 5:4.

НХЛ — регулярный чемпионат
08 марта 2026, воскресенье. 06:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
5 : 4
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Джарвис (Свечников, Ахо) – 00:44     1:1 Строум (Мяяття, Поспишил) – 20:19     2:1 Фараби (Фрост, Коулман) – 24:11     3:1 Фрост (Парек, Строум) – 27:06 (pp)     4:1 Коулман (Фараби) – 42:24     4:2 Уокер (Холл, Ахо) – 44:41     4:3 Никишин (Ахо, Джарвис) – 45:43 (pp)     5:3 Фараби (Фрост) – 57:42     5:4 Свечников (Миллер, Джарвис) – 59:48    

В составе «Калгари» отличились Райан Строум, Джоэль Фараби (дважды), Морган Фрост и Блейк Коулман. За «Каролину» заброшенными шайбами отметились Сет Джарвис, Шон Уокер, Александр Никишин и Андрей Свечников.

Российский защитник «Флэймз» Ян Кузнецов не набрал очков в этой встрече. Нападающий «Харрикейнз» Андрей Свечников, кроме гола, отметился результативной передачей.

Календарь НХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица НХЛ сезона-2025/2026
«Каролина» выменяла нападающего Делорье из «Филадельфии»
