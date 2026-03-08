Голы Никишина и Свечникова не спасли «Каролину» от проигрыша в матче с «Калгари»

В ночь на 8 марта в Калгари (Канада) завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Калгари Флэймз» принимал «Каролину Харрикейнз». Победу в игре, проходившей на стадионе «Скоушабэнк Саддлдоум», одержали хозяева со счётом 5:4.

В составе «Калгари» отличились Райан Строум, Джоэль Фараби (дважды), Морган Фрост и Блейк Коулман. За «Каролину» заброшенными шайбами отметились Сет Джарвис, Шон Уокер, Александр Никишин и Андрей Свечников.

Российский защитник «Флэймз» Ян Кузнецов не набрал очков в этой встрече. Нападающий «Харрикейнз» Андрей Свечников, кроме гола, отметился результативной передачей.