Результаты матчей НХЛ на 8 марта 2026 года

Результаты матчей НХЛ на 8 марта 2026 года
В ночь на 8 марта прошли очередные матчи регулярного сезона-2025/2026 Национальной хоккейной лиги. Было сыграно 11 встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей НХЛ на 8 марта 2026 года:

«Бостон Брюинз» – «Вашингтон Кэпиталз» — 3:1;
«Нью-Джерси Дэвилз» – «Нью-Йорк Рейнджерс» — 6:3;
«Баффало Сэйбрз» – «Нэшвилл Предаторз» — 3:2;
«Питтсбург Пингвинз» – «Филадельфия Флайерз» — 3:4 Б;
«Торонто Мэйпл Лифс» – «Тампа-Бэй Лайтнинг» — 2:5;
«Лос-Анджелес Кингз» – «Монреаль Канадиенс» — 3:4;
«Виннипег Джетс» – «Ванкувер Кэнакс» — 3:2 ОТ;
«Коламбус Блю Джекетс» – «Юта Маммот» — 4:5 ОТ;
«Сан-Хосе Шаркс» – «Нью-Йорк Айлендерс» — 1:2 ОТ;
«Калгари Флэймз» – «Каролина Харрикейнз» — 5:4;
«Сиэтл Кракен» – «Оттава Сенаторз» — 4:7.

Календарь НХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица НХЛ сезона-2025/2026
