Кучеров набрал 100+ очков в 4-м подряд сезоне НХЛ и побил рекорд Овечкина среди россиян

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров сделал ассистентский покер в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто Мэйпл Лифс» (5:2). На счету 32-летнего россиянина стало 100 (32+68) очков в 57 играх в текущем сезоне. Он достиг такой отметки в шестой раз за карьеру в лиге.

При этом Кучеров стал первым россиянином в истории НХЛ, кому удалось набрать 100+ очков в четырёх сезонах подряд (2022/2023 – 113 в 82 играх, 2023/2024 – 144 в 81-й, 2024/2025 – 121 в 78 встречах). Второй результат у Александра Овечкина («Вашингтон Кэпиталз») – три сезона подряд (2007/2008 – 112 в 82, 2008/2009 – 110 в 79, 2009/2010 – 109 в 72).

Рекорд лиги принадлежит Уэйну Гретцки (13 сезонов подряд), среди европейцев – Петеру Штястны (Словакия, шесть сезонов), среди действующих игроков – Коннору Макдэвиду («Эдмонтон Ойлрез», шесть, включая текущий).