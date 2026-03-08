Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Кучеров набрал 100+ очков в 4-м подряд сезоне НХЛ и побил рекорд Овечкина среди россиян

Кучеров набрал 100+ очков в 4-м подряд сезоне НХЛ и побил рекорд Овечкина среди россиян
Комментарии

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров сделал ассистентский покер в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто Мэйпл Лифс» (5:2). На счету 32-летнего россиянина стало 100 (32+68) очков в 57 играх в текущем сезоне. Он достиг такой отметки в шестой раз за карьеру в лиге.

НХЛ — регулярный чемпионат
08 марта 2026, воскресенье. 03:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
2 : 5
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Маччелли (Нюландер) – 04:50     1:1 Макдона (Кучеров, Пойнт) – 05:36     1:2 Гюнцель (Пойнт, Кучеров) – 12:30     1:3 Перри (Хагель, Чирелли) – 13:48     1:4 Бьёркстранд (Кучеров, Гюнцель) – 15:06 (pp)     1:5 Хагель (Чирелли, Кучеров) – 55:41     2:5 Робертсон – 59:29    

При этом Кучеров стал первым россиянином в истории НХЛ, кому удалось набрать 100+ очков в четырёх сезонах подряд (2022/2023 – 113 в 82 играх, 2023/2024 – 144 в 81-й, 2024/2025 – 121 в 78 встречах). Второй результат у Александра Овечкина («Вашингтон Кэпиталз») – три сезона подряд (2007/2008 – 112 в 82, 2008/2009 – 110 в 79, 2009/2010 – 109 в 72).

Рекорд лиги принадлежит Уэйну Гретцки (13 сезонов подряд), среди европейцев – Петеру Штястны (Словакия, шесть сезонов), среди действующих игроков – Коннору Макдэвиду («Эдмонтон Ойлрез», шесть, включая текущий).

Материалы по теме
«Это поэзия на льду». Кучеров пробил 100 очков за сезон и вернулся в гонку бомбардиров НХЛ
Видео
«Это поэзия на льду». Кучеров пробил 100 очков за сезон и вернулся в гонку бомбардиров НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android