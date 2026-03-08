Скидки
Свечников вышел на шестое место в списке лучших снайперов «Каролины»

Российский нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников вышел на шестое место в списке лучших снайперов в истории клуба. Форвард отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари Флэймз» (4:5). Таким образом, на его счету стало 174 гола за «ураганов».

НХЛ — регулярный чемпионат
08 марта 2026, воскресенье. 06:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
5 : 4
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Джарвис (Свечников, Ахо) – 00:44     1:1 Строум (Мяяття, Поспишил) – 20:19     2:1 Фараби (Фрост, Коулман) – 24:11     3:1 Фрост (Парек, Строум) – 27:06 (pp)     4:1 Коулман (Фараби) – 42:24     4:2 Уокер (Холл, Ахо) – 44:41     4:3 Никишин (Ахо, Джарвис) – 45:43 (pp)     5:3 Фараби (Фрост) – 57:42     5:4 Свечников (Миллер, Джарвис) – 59:48    

По этому показателю Свечников сравнялся с канадцем Родом Бриндамором, который является действующим главным тренером «Каролины». Лучший снайпер в истории клуба — канадец Эрик Стаал (322 гола).

В нынешнем сезоне 25-летний Андрей провёл 63 матча, в которых отметился 23 заброшенными шайбами и 32 результативными передачами при полезности «+7».

