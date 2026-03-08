Свечников вышел на шестое место в списке лучших снайперов «Каролины»

Российский нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников вышел на шестое место в списке лучших снайперов в истории клуба. Форвард отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари Флэймз» (4:5). Таким образом, на его счету стало 174 гола за «ураганов».

По этому показателю Свечников сравнялся с канадцем Родом Бриндамором, который является действующим главным тренером «Каролины». Лучший снайпер в истории клуба — канадец Эрик Стаал (322 гола).

В нынешнем сезоне 25-летний Андрей провёл 63 матча, в которых отметился 23 заброшенными шайбами и 32 результативными передачами при полезности «+7».