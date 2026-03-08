«Его игра — это поэзия на льду». Главный тренер «Тампы» Купер — о Кучерове
Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер назвал игру российского нападающего команды Никиты Кучерова поэзией на льду. Форвард оформил ассистентский покер в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто Мэйпл Лифс» (5:2).
НХЛ — регулярный чемпионат
08 марта 2026, воскресенье. 03:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
2 : 5
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Маччелли (Нюландер) – 04:50 1:1 Макдона (Кучеров, Пойнт) – 05:36 1:2 Гюнцель (Пойнт, Кучеров) – 12:30 1:3 Перри (Хагель, Чирелли) – 13:48 1:4 Бьёркстранд (Кучеров, Гюнцель) – 15:06 (pp) 1:5 Хагель (Чирелли, Кучеров) – 55:41 2:5 Робертсон – 59:29
«Его игра — это поэзия на льду. Его умение творить и видение игры не знают себе равных», — приводит слова Купера журналист Бенджамин Пирс на своей странице в социальной сети Х.
В нынешнем сезоне 32-летний Кучеров провёл 57 матчей, в которых отметился 32 заброшенными шайбами и 68 результативными передачами при полезности «+32». Всего на счету хоккеиста 1094 (389+705) очка в 860 играх регулярного чемпионата НХЛ.
