«Его игра — это поэзия на льду». Главный тренер «Тампы» Купер — о Кучерове

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер назвал игру российского нападающего команды Никиты Кучерова поэзией на льду. Форвард оформил ассистентский покер в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто Мэйпл Лифс» (5:2).

«Его игра — это поэзия на льду. Его умение творить и видение игры не знают себе равных», — приводит слова Купера журналист Бенджамин Пирс на своей странице в социальной сети Х.

В нынешнем сезоне 32-летний Кучеров провёл 57 матчей, в которых отметился 32 заброшенными шайбами и 68 результативными передачами при полезности «+32». Всего на счету хоккеиста 1094 (389+705) очка в 860 играх регулярного чемпионата НХЛ.