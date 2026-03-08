Форвард «Нью-Джерси» Грицюк подрался с Пярссиненом в матче с «Рейнджерс»
Поделиться
Российский нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Арсений Грицюк подрался с форвардом «Нью-Йорк Рейнджерс» Юусо Пярссиненом в матче регулярного чемпионата НХЛ между командами. Встреча завершилась победой «Дэвилз» со счётом 6:3.
НХЛ — регулярный чемпионат
07 марта 2026, суббота. 23:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
6 : 3
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Братт (Гласс, Ковачевич) – 01:06 1:1 Борген (Трочек) – 06:26 1:2 Гавриков (Лаба, Картье) – 08:36 2:2 Мерсер (Хьюз, Грицюк) – 19:47 (pp) 3:2 Хьюз – 35:52 (pp) 3:3 Кайлли (Шнайдер, Рэддиш) – 36:53 4:3 Хишир (Братт, Хьюз) – 48:05 (pp) 5:3 Хьюз (Браун) – 56:56 6:3 Хьюз (Браун, Ковачевич) – 59:28
В начале третьего периода россиянин сцепился с финским хоккеистом и повалил его на лёд, ударив того несколько раз. Грицюк по итогу эпизода получил 2+2 за грубость, а Пярссинен был удалён на две минуты за атаку игрока, не владеющего шайбой.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
В нынешнем сезоне 24-летний Арсений провёл 59 матчей, в которых отметился 11 заброшенными шайбами и 16 результативными передачами.
Материалы по теме
Комментарии
- 8 марта 2026
-
10:12
-
09:50
-
09:38
-
09:30
-
09:16
-
09:15
-
08:55
-
08:50
-
08:47
-
08:40
-
08:30
-
08:14
-
07:50
-
07:04
-
06:08
-
06:07
-
05:56
-
04:35
-
01:56
- 7 марта 2026
-
23:56
-
23:50
-
23:44
-
23:42
-
23:36
-
23:06
-
22:50
-
22:46
-
22:38
-
22:36
-
22:08
-
21:55
-
21:22
-
21:14
-
21:02
-
20:44