Форвард «Нью-Джерси» Грицюк подрался с Пярссиненом в матче с «Рейнджерс»

Российский нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Арсений Грицюк подрался с форвардом «Нью-Йорк Рейнджерс» Юусо Пярссиненом в матче регулярного чемпионата НХЛ между командами. Встреча завершилась победой «Дэвилз» со счётом 6:3.

В начале третьего периода россиянин сцепился с финским хоккеистом и повалил его на лёд, ударив того несколько раз. Грицюк по итогу эпизода получил 2+2 за грубость, а Пярссинен был удалён на две минуты за атаку игрока, не владеющего шайбой.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

В нынешнем сезоне 24-летний Арсений провёл 59 матчей, в которых отметился 11 заброшенными шайбами и 16 результативными передачами.