Форвард «Нью-Джерси» Грицюк подрался с Пярссиненом в матче с «Рейнджерс»

Комментарии

Российский нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Арсений Грицюк подрался с форвардом «Нью-Йорк Рейнджерс» Юусо Пярссиненом в матче регулярного чемпионата НХЛ между командами. Встреча завершилась победой «Дэвилз» со счётом 6:3.

НХЛ — регулярный чемпионат
07 марта 2026, суббота. 23:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
6 : 3
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Братт (Гласс, Ковачевич) – 01:06     1:1 Борген (Трочек) – 06:26     1:2 Гавриков (Лаба, Картье) – 08:36     2:2 Мерсер (Хьюз, Грицюк) – 19:47 (pp)     3:2 Хьюз – 35:52 (pp)     3:3 Кайлли (Шнайдер, Рэддиш) – 36:53     4:3 Хишир (Братт, Хьюз) – 48:05 (pp)     5:3 Хьюз (Браун) – 56:56     6:3 Хьюз (Браун, Ковачевич) – 59:28    

В начале третьего периода россиянин сцепился с финским хоккеистом и повалил его на лёд, ударив того несколько раз. Грицюк по итогу эпизода получил 2+2 за грубость, а Пярссинен был удалён на две минуты за атаку игрока, не владеющего шайбой.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

В нынешнем сезоне 24-летний Арсений провёл 59 матчей, в которых отметился 11 заброшенными шайбами и 16 результативными передачами.

Комментарии
