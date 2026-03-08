«Металлург» — «Трактор»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2025/2026 начнётся в 14:30 мск

Сегодня, 8 марта, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Магнитогорске состоится встреча между местным «Металлургом» и челябинским «Трактором». Матч на стадионе «Арена-Металлург» начнётся в 14:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 08 марта 2026, воскресенье. 14:30 МСК Металлург Мг Магнитогорск Не начался Трактор Челябинск Кто победит в основное время? П1 X П2

Это будет пятая игра между командами из шести запланированных в текущей регулярке. Во всех предыдущих встречах победу одержали хоккеисты магнитогорской команды (4:3, 7:4, 5:4 ОТ, 3:2).

В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги «Металлург» провёл 62 игры, в которых набрал 97 очков, и расположился на первом месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Трактор» с 65 очками после 62 матчей находится на шестой строчке Востока.