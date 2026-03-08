Хоккеисты «Нью-Джерси» Хишир и Братт оценили драку Грицюка в матче с «Рейнджерс»

Нападающие «Нью-Джерси Дэвилз» Нико Хишир и Йеспер Братт высказался о драке российского форварда команды Арсения Грицюка с игроком «Нью-Йорк Рейнджерс» Юусо Пярссиненом в матче регулярного чемпионата НХЛ между командами. Встреча завершилась победой «Дэвилз» со счётом 6:3.
«Гриц круто поступил. На мой взгляд, Пярссинен сыграл грязно, и именно так реагируют хорошие товарищи по команде. Они вступаются друг за друга, для нас это не проблема, мы в таком меньшинстве обязательно отобьёмся. И мы это сделали», — приводит слова Хишира журналистка Аманда Стейн на своей странице в социальной сети Х.
«Да мы всегда такое удаление выстоим ради парня, который встал на защиту партнёра. Грицюк молодец, что немного вышел из своей зоны комфорта», — добавил Братт.
- 8 марта 2026
-
11:30
-
11:22
-
11:10
-
11:00
-
10:52
-
10:34
-
10:30
-
10:12
-
09:50
-
09:38
-
09:30
-
09:16
-
09:15
-
08:55
-
08:50
-
08:47
-
08:40
-
08:30
-
08:14
-
07:50
-
07:04
-
06:08
-
06:07
-
05:56
-
04:35
-
01:56
- 7 марта 2026
-
23:56
-
23:50
-
23:44
-
23:42
-
23:36
-
23:06
-
22:50
-
22:46
-
22:38