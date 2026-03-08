Хоккеисты «Нью-Джерси» Хишир и Братт оценили драку Грицюка в матче с «Рейнджерс»

Нападающие «Нью-Джерси Дэвилз» Нико Хишир и Йеспер Братт высказался о драке российского форварда команды Арсения Грицюка с игроком «Нью-Йорк Рейнджерс» Юусо Пярссиненом в матче регулярного чемпионата НХЛ между командами. Встреча завершилась победой «Дэвилз» со счётом 6:3.

«Гриц круто поступил. На мой взгляд, Пярссинен сыграл грязно, и именно так реагируют хорошие товарищи по команде. Они вступаются друг за друга, для нас это не проблема, мы в таком меньшинстве обязательно отобьёмся. И мы это сделали», — приводит слова Хишира журналистка Аманда Стейн на своей странице в социальной сети Х.

«Да мы всегда такое удаление выстоим ради парня, который встал на защиту партнёра. Грицюк молодец, что немного вышел из своей зоны комфорта», — добавил Братт.