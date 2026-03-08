Капитан «Ак Барса» Марченко высказался о победе над «Сибирью»

Капитан «Ак Барса» Алексей Марченко прокомментировал победу над «Сибирью» (6:3) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

– Хорошая игра с нашей стороны. В определённый момент сопернику удалось перехватить инициативу, но мы хорошо отреагировали, ребята здорово реализовали большинство, крайне вовремя, реализация лишнего – это то, чего нам как раз не хватало в некоторых последних матчах. А дальше уже хорошо играли в защите, мало что дали против себя создать.

– Когда повели 2:0, а «Сибирь» сделала 2:2, что-то внутри ёкнуло?

– Да нет, не ёкнуло, бывает такое, надо дальше играть. Такие ситуации бывают в хоккее. С одной стороны, есть такая тенденция, но с другой, мы часто были в подобных ситуациях и перед плей-офф это может нам даже помочь.

– Держали в голове победную серию «Сибири» в Казани и ряд матчей, в которых «Ак Барс» упускал преимущество в счёте?

– Нет, об этом не думали. Повторюсь, бывают такие моменты, когда соперник отвечает. Главное, на следующую смену правильно настроиться и хорошо её провести. Даже если пропустили, следующая смена крайне важна, надо задать хороший тон, – сказал Марченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.