Марченко: где-то проигрывали по буллитам, но в плей-офф буллитов не будет — всё в порядке
Капитан «Ак Барса» Алексей Марченко рассказал, даст ли победа над «Сибирью» (6:3) позитивный тон команде накануне плей-офф.
Фонбет Чемпионат КХЛ
07 марта 2026, суббота. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
6 : 3
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Семёнов (Тодд, Хмелевски) – 05:14 (5x5) 2:0 Барабанов (Галимов, Лямкин) – 12:58 (5x5) 2:1 Андреофф (Бек, Аланов) – 18:11 (5x4) 2:2 Бек (Аланов, Косолапов) – 28:13 (5x4) 3:2 Барабанов (Карпухин, Марченко) – 30:59 (5x5) 4:2 Пустозёров (Барабанов) – 33:50 (5x4) 5:2 Семёнов (Лямкин, Пустозёров) – 36:21 (5x4) 5:3 Бек (Косолапов, Аланов) – 48:29 (5x4) 6:3 Барабанов (Галимов, Марченко) – 57:15 (en)
– Яркая победа над «Сибирью» даст позитивный тон команде? Кажется, что команда была немного на спаде.
– Я бы не сказал на самом деле, что мы прямо были на спаде. Где-то по буллитам проигрывали, есть такое, но в плей-офф буллитов не будет. Так что всё в порядке. Сейчас в любом случае надо выигрывать, чтобы в хорошем настроении выходить в плей-офф.
– В плей-офф важно в том числе и удерживать преимущество, а сегодня вновь с 2:0 дали сопернику вернуться. Это проблема?
– Будем над этим работать, но лучше в регулярке шишки набивать, чем в плей-офф, – сказал Марченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.
