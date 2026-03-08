Марченко: где-то проигрывали по буллитам, но в плей-офф буллитов не будет — всё в порядке

Капитан «Ак Барса» Алексей Марченко рассказал, даст ли победа над «Сибирью» (6:3) позитивный тон команде накануне плей-офф.

– Яркая победа над «Сибирью» даст позитивный тон команде? Кажется, что команда была немного на спаде.

– Я бы не сказал на самом деле, что мы прямо были на спаде. Где-то по буллитам проигрывали, есть такое, но в плей-офф буллитов не будет. Так что всё в порядке. Сейчас в любом случае надо выигрывать, чтобы в хорошем настроении выходить в плей-офф.

– В плей-офф важно в том числе и удерживать преимущество, а сегодня вновь с 2:0 дали сопернику вернуться. Это проблема?

– Будем над этим работать, но лучше в регулярке шишки набивать, чем в плей-офф, – сказал Марченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.