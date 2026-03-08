Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Марченко: где-то проигрывали по буллитам, но в плей-офф буллитов не будет — всё в порядке

Марченко: где-то проигрывали по буллитам, но в плей-офф буллитов не будет — всё в порядке
Комментарии

Капитан «Ак Барса» Алексей Марченко рассказал, даст ли победа над «Сибирью» (6:3) позитивный тон команде накануне плей-офф.

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 марта 2026, суббота. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
6 : 3
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Семёнов (Тодд, Хмелевски) – 05:14 (5x5)     2:0 Барабанов (Галимов, Лямкин) – 12:58 (5x5)     2:1 Андреофф (Бек, Аланов) – 18:11 (5x4)     2:2 Бек (Аланов, Косолапов) – 28:13 (5x4)     3:2 Барабанов (Карпухин, Марченко) – 30:59 (5x5)     4:2 Пустозёров (Барабанов) – 33:50 (5x4)     5:2 Семёнов (Лямкин, Пустозёров) – 36:21 (5x4)     5:3 Бек (Косолапов, Аланов) – 48:29 (5x4)     6:3 Барабанов (Галимов, Марченко) – 57:15 (en)    

– Яркая победа над «Сибирью» даст позитивный тон команде? Кажется, что команда была немного на спаде.
– Я бы не сказал на самом деле, что мы прямо были на спаде. Где-то по буллитам проигрывали, есть такое, но в плей-офф буллитов не будет. Так что всё в порядке. Сейчас в любом случае надо выигрывать, чтобы в хорошем настроении выходить в плей-офф.

– В плей-офф важно в том числе и удерживать преимущество, а сегодня вновь с 2:0 дали сопернику вернуться. Это проблема?
– Будем над этим работать, но лучше в регулярке шишки набивать, чем в плей-офф, – сказал Марченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Материалы по теме
Капитан «Ак Барса» Марченко высказался о победе над «Сибирью»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android