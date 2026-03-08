Никита Кучеров признан второй звездой дня в НХЛ

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров признан второй звездой дня в Национальной хоккейной лиге. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ. Форвард оформил ассистентский покер в матче регулярного чемпионата с «Торонто Мэйпл Лифс» (5:2) и достиг отметки в 100 набранных очков в текущем сезоне.

Первой звездой дня стал американский форвард «Нью-Джерси Дэвилз» Джек Хьюз. В домашней игре с «Нью-Йорк Рейнджерс» (6:3) он забросил три шайбы и отдал один голевой пас.

Третьей звездой был признан словацкий нападающий «Монреаль Канадиенс» Юрай Слафковски, который записал на свой счёт два гола и одну результативную передачу, благодаря чему его команда на выезде обыграла «Лос-Анджелес Кингз» (4:3).