Капитан «Ак Барса» Марченко высказался о драке Карпухина и Андреоффа

Капитан «Ак Барса» Алексей Марченко прокомментировал драку между защитником казанского клуба Ильёй Карпухиным и нападающим «Сибири» Энди Андреоффом в матче между командами. Встреча завершилась победой казанцев со счётом 6:3.
– Что вы скажете про драку Ильи Карпухина и Энди Андреоффа?
– Илюха здорово за себя и команду постоял, хорошо попал, молодец.
– В команде его поддержали за этот порыв?
– Конечно, думаю, нашу реакцию все видели, и трибуны здорово поддержали. Он молодец.
– Нападающие очень любят такие результативные матчи, а как они воспринимаются для защитников?
– Если мы выигрываем – это хороший матч, – сказал Марченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».
