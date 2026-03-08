Капитан «Ак Барса» Марченко высказался о драке Карпухина и Андреоффа

Капитан «Ак Барса» Алексей Марченко прокомментировал драку между защитником казанского клуба Ильёй Карпухиным и нападающим «Сибири» Энди Андреоффом в матче между командами. Встреча завершилась победой казанцев со счётом 6:3.

– Что вы скажете про драку Ильи Карпухина и Энди Андреоффа?

– Илюха здорово за себя и команду постоял, хорошо попал, молодец.

– В команде его поддержали за этот порыв?

– Конечно, думаю, нашу реакцию все видели, и трибуны здорово поддержали. Он молодец.

– Нападающие очень любят такие результативные матчи, а как они воспринимаются для защитников?

– Если мы выигрываем – это хороший матч, – сказал Марченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

