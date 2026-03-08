Скидки
Панарин взял 10-й номер в «Кингз», освободившийся после обмена Перри

Панарин взял 10-й номер в «Кингз», освободившийся после обмена Перри
Российский нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Артемий Панарин вернул себе 10-й игровой номер, освободившийся после обмена форварда Кори Перри в «Тампа-Бэй Лайтнинг». В воскресенье, 8 марта, 34-летний россиянин вышел в обновлённом джерси на матч регулярного чемпионата НХЛ с «Монреаль Канадиенс» (3:4).

НХЛ — регулярный чемпионат
08 марта 2026, воскресенье. 03:00 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
3 : 4
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Копитар (Кемпе, Панарин) – 14:12     1:1 Эванс (Дак, Болдюк) – 23:09     1:2 Слафковски (Судзуки, Каррье) – 35:41     2:2 Лотон (Wright, Кларк) – 37:31     3:2 Лаферрье (Кларк, Мур) – 46:44     3:3 Слафковски (Хатсон, Судзуки) – 54:38 (pp)     3:4 Судзуки (Слафковски, Кофилд) – 55:27    

До этого Панарин играл за «Кингз» под 72-м номером, который выменял у клубного маскота Бэйли после перехода из «Нью-Йорк Рейнджерс», подарив ему часы Rolex. За предыдущий клуб Артемий выступал под 10-м, а 72-й номер был у хоккеиста в России в «Витязе» и СКА, а также в «Чикаго Блэкхоукс».

На счету 34-летнего Панарина 6 (1+5) очков в шести играх за «Лос-Анджелес». Всего в сезоне он провёл 58 матчей, в которых заработал 63 (20+43) очка.

Новости. Хоккей
