Панарин взял 10-й номер в «Кингз», освободившийся после обмена Перри
Поделиться
Российский нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Артемий Панарин вернул себе 10-й игровой номер, освободившийся после обмена форварда Кори Перри в «Тампа-Бэй Лайтнинг». В воскресенье, 8 марта, 34-летний россиянин вышел в обновлённом джерси на матч регулярного чемпионата НХЛ с «Монреаль Канадиенс» (3:4).
НХЛ — регулярный чемпионат
08 марта 2026, воскресенье. 03:00 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
3 : 4
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Копитар (Кемпе, Панарин) – 14:12 1:1 Эванс (Дак, Болдюк) – 23:09 1:2 Слафковски (Судзуки, Каррье) – 35:41 2:2 Лотон (Wright, Кларк) – 37:31 3:2 Лаферрье (Кларк, Мур) – 46:44 3:3 Слафковски (Хатсон, Судзуки) – 54:38 (pp) 3:4 Судзуки (Слафковски, Кофилд) – 55:27
До этого Панарин играл за «Кингз» под 72-м номером, который выменял у клубного маскота Бэйли после перехода из «Нью-Йорк Рейнджерс», подарив ему часы Rolex. За предыдущий клуб Артемий выступал под 10-м, а 72-й номер был у хоккеиста в России в «Витязе» и СКА, а также в «Чикаго Блэкхоукс».
На счету 34-летнего Панарина 6 (1+5) очков в шести играх за «Лос-Анджелес». Всего в сезоне он провёл 58 матчей, в которых заработал 63 (20+43) очка.
Материалы по теме
Комментарии
- 8 марта 2026
-
11:30
-
11:22
-
11:10
-
11:00
-
10:52
-
10:34
-
10:30
-
10:12
-
09:50
-
09:38
-
09:30
-
09:16
-
09:15
-
08:55
-
08:50
-
08:47
-
08:40
-
08:30
-
08:14
-
07:50
-
07:04
-
06:08
-
06:07
-
05:56
-
04:35
-
01:56
- 7 марта 2026
-
23:56
-
23:50
-
23:44
-
23:42
-
23:36
-
23:06
-
22:50
-
22:46
-
22:38