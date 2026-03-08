Панарин взял 10-й номер в «Кингз», освободившийся после обмена Перри

Российский нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Артемий Панарин вернул себе 10-й игровой номер, освободившийся после обмена форварда Кори Перри в «Тампа-Бэй Лайтнинг». В воскресенье, 8 марта, 34-летний россиянин вышел в обновлённом джерси на матч регулярного чемпионата НХЛ с «Монреаль Канадиенс» (3:4).

До этого Панарин играл за «Кингз» под 72-м номером, который выменял у клубного маскота Бэйли после перехода из «Нью-Йорк Рейнджерс», подарив ему часы Rolex. За предыдущий клуб Артемий выступал под 10-м, а 72-й номер был у хоккеиста в России в «Витязе» и СКА, а также в «Чикаго Блэкхоукс».

На счету 34-летнего Панарина 6 (1+5) очков в шести играх за «Лос-Анджелес». Всего в сезоне он провёл 58 матчей, в которых заработал 63 (20+43) очка.