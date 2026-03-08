Форвард «Барыса» Асетов дисквалифицирован на один матч за свою третью драку в сезоне

Нападающий «Барыса» Алихан Асетов дисквалифицирован на один матч за третью драку в сезоне в игре с «Шанхайскими Драконами» (8:4), сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.
«В соответствии с п. 4.4. ст. 29 Дисциплинарного регламента КХЛ если игрок наказан третьим и каждым последующим большим штрафом (пять минут) за драку, то он получает одноматчевую дисквалификацию и индивидуальный штраф.
Таким образом, нападающий «Барыса» Алихан Асетов за свою третью драку в сезоне в игре с «Шанхайскими Драконами» пропустит ближайший матч своей команды с «Амуром», — говорится в заявлении КХЛ.
В нынешнем сезоне 29-летний форвард провёл 46 матчей, в которых отметился пятью заброшенными шайбами и семью результативными передачами.
