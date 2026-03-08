Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Форвард «Барыса» Асетов дисквалифицирован на один матч за свою третью драку в сезоне

Форвард «Барыса» Асетов дисквалифицирован на один матч за свою третью драку в сезоне
Комментарии

Нападающий «Барыса» Алихан Асетов дисквалифицирован на один матч за третью драку в сезоне в игре с «Шанхайскими Драконами» (8:4), сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 марта 2026, суббота. 14:30 МСК
Шанхайские Драконы
Шанхай
Окончен
4 : 8
Барыс
Астана
1:0 Саттер – 00:57 (5x5)     1:1 Савицкий (Ляпунов) – 04:48 (5x5)     1:2 Уолш (Уиллман, Веккионе) – 05:44 (5x4)     2:2 Кленденинг (Фу, Саттер) – 08:07 (5x5)     2:3 Веккионе (Уолш, Морелли) – 08:59 (5x5)     2:4 Морелли (Бекетаев, Бреус) – 15:17 (5x5)     3:4 Рендулич (Попугаев, Кленденинг) – 19:44 (5x3)     3:5 Веккионе (Масси, Морелли) – 22:23 (5x5)     3:6 Симонов (Маккошен, Веккионе) – 25:58 (5x5)     4:6 Кузнецов (Каблуков, Райлли) – 27:37 (5x5)     4:7 Логвин (Асетов, Панюков) – 42:41 (5x5)     4:8 Веккионе (Томпсон, Морелли) – 56:56 (6x4)    

«В соответствии с п. 4.4. ст. 29 Дисциплинарного регламента КХЛ если игрок наказан третьим и каждым последующим большим штрафом (пять минут) за драку, то он получает одноматчевую дисквалификацию и индивидуальный штраф.

Таким образом, нападающий «Барыса» Алихан Асетов за свою третью драку в сезоне в игре с «Шанхайскими Драконами» пропустит ближайший матч своей команды с «Амуром», — говорится в заявлении КХЛ.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

В нынешнем сезоне 29-летний форвард провёл 46 матчей, в которых отметился пятью заброшенными шайбами и семью результативными передачами.

Материалы по теме
12 голов и драка! «Шанхай» всё-таки устроил шоу в Китае
Видео
12 голов и драка! «Шанхай» всё-таки устроил шоу в Китае
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android