«Постараемся вас радовать». Капитан «Ак Барса» Марченко поздравил болельщиц с 8 Марта
Капитан «Ак Барса» Алексей Марченко после победы над «Сибирью» (6:3) поздравил болельщиц с Международным женским днём от лица всей команды.
Фонбет Чемпионат КХЛ
07 марта 2026, суббота. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
6 : 3
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Семёнов (Тодд, Хмелевски) – 05:14 (5x5) 2:0 Барабанов (Галимов, Лямкин) – 12:58 (5x5) 2:1 Андреофф (Бек, Аланов) – 18:11 (5x4) 2:2 Бек (Аланов, Косолапов) – 28:13 (5x4) 3:2 Барабанов (Карпухин, Марченко) – 30:59 (5x5) 4:2 Пустозёров (Барабанов) – 33:50 (5x4) 5:2 Семёнов (Лямкин, Пустозёров) – 36:21 (5x4) 5:3 Бек (Косолапов, Аланов) – 48:29 (5x4) 6:3 Барабанов (Галимов, Марченко) – 57:15 (en)
«Для всех девушек, женщин, самых юных болельщиц поздравляем от лица нашей команды с 8 Марта. Желаем вам крепкого здоровья, чтобы ваши мужья, сыновья, парни, братья радовали вас. И если переживаете за «Ак Барс», тоже постараемся вас почаще радовать. На матче сегодня были мои близкие, надеюсь, я их смог порадовать», – сказал Марченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.
На данный момент «Ак Барс» занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции с 86 очками в 63 матчах.
