«Постараемся вас радовать». Капитан «Ак Барса» Марченко поздравил болельщиц с 8 Марта

Капитан «Ак Барса» Алексей Марченко после победы над «Сибирью» (6:3) поздравил болельщиц с Международным женским днём от лица всей команды.

«Для всех девушек, женщин, самых юных болельщиц поздравляем от лица нашей команды с 8 Марта. Желаем вам крепкого здоровья, чтобы ваши мужья, сыновья, парни, братья радовали вас. И если переживаете за «Ак Барс», тоже постараемся вас почаще радовать. На матче сегодня были мои близкие, надеюсь, я их смог порадовать», – сказал Марченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

На данный момент «Ак Барс» занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции с 86 очками в 63 матчах.