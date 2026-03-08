Карбери — после 1:3 от «Бостона»: последние дни были чрезвычайно тяжёлыми для «Вашингтона»

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери после поражения от «Бостон Брюинз» (1:3) высказался о результатах в последних матчах и атмосфере в команде после обменов защитника Джона Карлсона и нападающего Ника Дауда.

«Не буду приукрашивать – последние два дня были чрезвычайно тяжёлыми для команды. Сказать, что я видел много позитива и энергии, было бы неправдой. С другой стороны, я доверяю нашим лидерам, которые остаются в команде, и всей команде в целом. Все понимают: у нас есть работа и мы по-прежнему в этой борьбе.

Да, мы потеряли двух замечательных людей, включая Ника Дауда, двух отличных хоккеистов, важнейшие части нашей команды. Но в нашем составе по-прежнему много сильных игроков, которые способны выигрывать матчи в Национальной хоккейной лиге», – приводит слова Карбери пресс-служба НХЛ.