Ларионов — о Тамбиеве в СКА: он влияет на людей, которым нужен и пряник, и кнут

Главный тренер СКА Игорь Ларионов после победы над московским «Динамо» (2:1 ОТ) рассказал, в чём заключаются обязанности Леонида Тамбиева в штабе санкт-петербургского клуба.

– Уже около месяца в штабе работает Леонид Тамбиев, который умеет доставать из игроков всё, что нужно. Как оцениваете его влияние на команду, на тренерский штаб?

– Мы обычно никого отдельно не выделяем. У нас очень дружный штаб, у каждого есть право голоса. Я всегда открыт к идеям и мыслям. Каждый человек в штабе делает свою незаметную работу, в том числе Леонид Григорьевич. Его прагматизм, который был в «Адмирале», игра от обороны, надёжность – это те вещи, которые мы берём в нашу общую копилку.

Его роль важна. Я немного освободил себя от части требований к игрокам. Потому что я всегда хочу держать очень высокую планку, но не всегда игроки могут её выдерживать. Поэтому некоторые моменты я перевёл на него. Он влияет на людей, которым нужно слегка… не говоря жёстким языком, и пряник, и кнут. Это не совсем мой стиль, но в нашем хоккее такие методы работают, – приводит слова Ларионова пресс-служба СКА.