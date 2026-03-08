Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Ларионов — о Тамбиеве в СКА: он влияет на людей, которым нужен и пряник, и кнут

Ларионов — о Тамбиеве в СКА: он влияет на людей, которым нужен и пряник, и кнут
Комментарии

Главный тренер СКА Игорь Ларионов после победы над московским «Динамо» (2:1 ОТ) рассказал, в чём заключаются обязанности Леонида Тамбиева в штабе санкт-петербургского клуба.

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 марта 2026, суббота. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 2
ОТ
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Швец-Роговой (Гусев, Адамчук) – 32:13 (5x5)     1:1 Хайруллин (Плотников) – 54:53 (5x5)     1:2 Голдобин (Плотников) – 64:02 (3x3)    

– Уже около месяца в штабе работает Леонид Тамбиев, который умеет доставать из игроков всё, что нужно. Как оцениваете его влияние на команду, на тренерский штаб?
– Мы обычно никого отдельно не выделяем. У нас очень дружный штаб, у каждого есть право голоса. Я всегда открыт к идеям и мыслям. Каждый человек в штабе делает свою незаметную работу, в том числе Леонид Григорьевич. Его прагматизм, который был в «Адмирале», игра от обороны, надёжность – это те вещи, которые мы берём в нашу общую копилку.

Его роль важна. Я немного освободил себя от части требований к игрокам. Потому что я всегда хочу держать очень высокую планку, но не всегда игроки могут её выдерживать. Поэтому некоторые моменты я перевёл на него. Он влияет на людей, которым нужно слегка… не говоря жёстким языком, и пряник, и кнут. Это не совсем мой стиль, но в нашем хоккее такие методы работают, – приводит слова Ларионова пресс-служба СКА.

Материалы по теме
Форвард СКА Голдобин похвалил работу тренеров Миронова и Тамбиева
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android