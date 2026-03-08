«Лада» — «Спартак»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2025/2026 начнётся в 16:00 мск

Сегодня, 8 марта, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Тольятти состоится встреча между местной «Ладой» и московским «Спартаком». Матч на стадионе «Лада-Арена» начнётся в 16:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 08 марта 2026, воскресенье. 16:00 МСК Лада Тольятти Не начался Спартак Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Это будет четвёртая игра между командами из четырёх запланированных в текущей регулярке. Во всех предыдущих встречах победу одержали красно-белые (5:4, 6:2, 7:1).

В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги «Лада» провела 64 игры, в которых набрала 45 очков, и расположилась на 10-м месте в турнирной таблице Западной конференции. «Спартак» с 72 очками после 62 матчей находится на восьмой строчке Востока.