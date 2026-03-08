Генменеджер «Нью-Джерси»: безусловно, мы видим Грицюка в клубе на долгий срок

«Нью-Джерси Дэвилз» начал переговоры с российским нападающим Арсением Грицюком о новом контракте. Об этом сообщил генеральный менеджер клуба Том Фитцджеральд.

«За его игрой приятно наблюдать, он многое привнёс в команду. Безусловно, мы видим его в клубе на долгий срок», – приводит слова Фитцджеральда журналистка Аманда Стейн в социальной сети Х.

24-летний форвард проводит первый сезон в НХЛ. На его счету 27 (11+16) очков в 59 матчах при полезности «-5». Действующий контракт Грицюка с зарплатой $ 925 тыс. за сезон рассчитан до 30 июня 2026 года. Россиянин может стать ограниченно свободным агентом с правом на арбитраж.