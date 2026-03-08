Скидки
Артём Кудашов — о советах отца: что-то всегда может подсказать — по мелким деталям

Защитник «Адмирала» Артём Кудашов высказался о советах, которые получает от своего отца, бывшего тренера московского «Динамо» Алексея Кудашова. 21-летний хоккеист также выступал за бело-голубых и «Нефтехимик».

– Сравните своих тренеров в этих клубах – Алексея Кудашова, Игоря Гришина и Олега Браташа.
– Тренеров никогда не сравниваю. Спасибо Олегу Владимировичу, в «Адмирале» он много уделяет внимания работе с молодёжью, перспективе команды, даёт нам шансы. В принципе, и Игорь Владимирович тоже ориентирован в «Нефтехимике» на молодых игроков.

– На нынешнем этапе карьеры отец даёт вам советы?
– Сейчас у отца больше свободного времени, он фанатик хоккея, смотрит за многими матчами, в том числе «Адмирала». Что-то всегда может подсказать – по мелким деталям. Но я и сам стараюсь внимательно анализировать свою игру. Всё-таки провел в КХЛ уже больше 100 матчей. Понимаю, где удаётся прогрессировать и в чём нужно больше работать.

– Где ваши резервы?
– Быстрее мыслить и двигаться. Современный хоккей – это прежде всего скорость, – приводит слова Кудашова Russia-Hockey.

В нынешнем сезоне Артём провёл 57 матчей, в которых отметился одной заброшенной шайбой и четырьмя результативными передачами.

