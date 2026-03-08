Кучеров — третий действующий игрок по количеству матчей с 4+ очками в регулярках НХЛ

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров сделал ассистентский покер в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто Мэйпл Лифс» (5:2). Игра с четырьмя и более очками стала для него седьмой в текущем сезоне и 40-й за карьеру в лиге в рамках регулярок.

Кучеров стал 22-м игроком в истории лиги и единственным россиянином в списке, кому удалось провести не менее 40 таких матчей. Среди действующих хоккеистов его опережают только Коннор Макдэвид («Эдмонтон Ойлерз», 46) и Сидни Кросби («Питтсбург Пингвинз», 43).

В топ-5 по этому показателю входят Уэйн Гретцки (217), Марио Лемье (124), Фил Эспозито (70), Марсель Дионн (63) и Майк Босси (60). Рекорд среди игроков из Европы у Яромира Ягра (Чехия, 56).