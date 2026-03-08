Скидки
«Вашингтон» работает над новым контрактом с форвардом Макмайклом — Дрегер

Инсайдер TSN Даррен Дрегер заявил на подкасте First Up, что «Вашингтон Кэпиталз» работает над новым соглашением с нападающим Коннором Макмайклом.

Форвард был задрафтован клубом в первом раунде драфта НХЛ 2019 года под общим 25-м номером. Он провёл за «Кэпиталз» 315 матчей с учётом плей-офф и набрал 147 (66+81) очков.

В нынешнем сезоне на счету Коннора 31 (8+23) очко в 60 играх при полезности «+6». Действующий контракт 25-летнего нападающего с зарплатой $ 2,1 млн в год рассчитан до 30 июня 2026 года. Игрок может стать ограниченно свободным агентом с правом на арбитраж.

На данный момент «Вашингтон» занимает 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции с 69 очками в 64 матчах.

