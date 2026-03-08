Форвард «Далласа» Хинц выбыл на несколько недель — Pro Hockey Rumors
Нападающий «Даллас Старз» Роопе Хинц пропустит несколько недель из-за травмы нижней части тела. Об этом сообщает Pro Hockey Rumors. 29-летний финн получил повреждение во втором периоде матча с «Колорадо Эвеланш» (4:5 Б) и покинул лёд только с помощью медицинского персонала.
НХЛ — регулярный чемпионат
07 марта 2026, суббота. 04:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
4 : 5
Б
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Макар (Маккиннон, Нечас) – 03:33 (pp) 1:1 Хейсканен (Робертсон, Джонстон) – 07:11 (pp) 2:1 Джонстон (Хейсканен, Робертсон) – 10:39 3:1 Грицковян (Бурк) – 16:07 3:2 Маккиннон (Нечас, Макар) – 19:58 (pp) 4:2 Бенн (Грицковян, Бурк) – 21:52 4:3 Нечас (Маккиннон, Ландеског) – 28:06 4:4 Ничушкин (Нечас, Нельсон) – 59:45 4:5 Ничушкин – 65:00
Это была первая игра для форварда после Олимпиады-2026. Ранее он пропустил четыре матча регулярного чемпионата НХЛ из-за болезни.
В нынешнем сезоне Хинц провёл 53 матча, в которых отметился 15 заброшенными шайбами и 28 результативными передачами при полезности «+15». Всего на счету форварда 521 игра и 421 (190+231) очко в регулярных чемпионатах НХЛ.
