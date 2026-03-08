Форвард «Далласа» Хинц выбыл на несколько недель — Pro Hockey Rumors

Нападающий «Даллас Старз» Роопе Хинц пропустит несколько недель из-за травмы нижней части тела. Об этом сообщает Pro Hockey Rumors. 29-летний финн получил повреждение во втором периоде матча с «Колорадо Эвеланш» (4:5 Б) и покинул лёд только с помощью медицинского персонала.

Это была первая игра для форварда после Олимпиады-2026. Ранее он пропустил четыре матча регулярного чемпионата НХЛ из-за болезни.

В нынешнем сезоне Хинц провёл 53 матча, в которых отметился 15 заброшенными шайбами и 28 результативными передачами при полезности «+15». Всего на счету форварда 521 игра и 421 (190+231) очко в регулярных чемпионатах НХЛ.