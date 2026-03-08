Мэттьюс не забил в 11-м матче подряд — это вторая из его худших серий без голов в карьере

Нападающий и капитан «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс продлил безголевую серию до 11 матчей. В ночь на 8 марта «Торонто» потерпел поражение от «Тампа-Бэй Лайтнинг» со счётом 2:5 в регулярном чемпионате НХЛ и проиграл семь матчей из семи после олимпийской паузы.

Это второй худший результат в карьере форварда. Личный антирекорд американца, 13 игр подряд без голов, был в дебютном сезоне-2016/2017. На этом отрезке Мэттьюс сделал четыре результативные передачи при полезности «-8». Всего в нынешнем сезоне на счету Остона 58 матчей и 52 (26+26) очка.

«Мэйпл Лифс» набрали 65 очков в 64 играх и расположились на 15-м месте в турнирной таблице Восточной конференции, отставая от зоны плей-офф на 10 очков.