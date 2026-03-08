Гашек высказался о допуске россиян на Паралимпийские игры — 2026 с флагом и символикой

Бывший хоккейный голкипер Доминик Гашек прокомментировал участие российских спортсменов в церемонии открытия XIV зимних Паралимпийских игр – 2026 с флагом и государственной символикой. Гашек отреагировал на новость, что атлеты были освистаны во время церемонии.

«Они освистали – ладно. Однако спортсмены вели себя в соответствии с правилами, которые мы для них установили. Полная ответственность за то, что эта масштабная реклама СВО* стала возможной, лежит прежде всего на Италии, а затем на Международном паралимпийском комитете. Обе стороны несут за это ответственность. За эту поддержку СВО* они должны выплатить Украине десятки миллиардов евро!» — написал Гашек на своей странице в социальной сети X.

Напомним, представители России приняли участие в мероприятии с флагом и государственной символикой впервые с 2014 года. Сборную России на Играх представляют шесть спортсменов, которые выступают под российским флагом. Больше 13 стран бойкотировали церемонии открытия из-за допуска россиян.