Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Гашек высказался о допуске россиян на Паралимпийские игры — 2026 с флагом и символикой

Гашек высказался о допуске россиян на Паралимпийские игры — 2026 с флагом и символикой
Комментарии

Бывший хоккейный голкипер Доминик Гашек прокомментировал участие российских спортсменов в церемонии открытия XIV зимних Паралимпийских игр – 2026 с флагом и государственной символикой. Гашек отреагировал на новость, что атлеты были освистаны во время церемонии.

«Они освистали – ладно. Однако спортсмены вели себя в соответствии с правилами, которые мы для них установили. Полная ответственность за то, что эта масштабная реклама СВО* стала возможной, лежит прежде всего на Италии, а затем на Международном паралимпийском комитете. Обе стороны несут за это ответственность. За эту поддержку СВО* они должны выплатить Украине десятки миллиардов евро!» — написал Гашек на своей странице в социальной сети X.

Напомним, представители России приняли участие в мероприятии с флагом и государственной символикой впервые с 2014 года. Сборную России на Играх представляют шесть спортсменов, которые выступают под российским флагом. Больше 13 стран бойкотировали церемонии открытия из-за допуска россиян.

Материалы по теме
Гашек оценил решение женской сборной США отказаться от встречи с Дональдом Трампом
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android