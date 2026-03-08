Дементьев — о 1000 матчей Плотникова в КХЛ: настоящий ориентир для подражания

Известный хоккейный агент Алексей Дементьев, представляющий интересы нападающего СКА Сергея Плотникова, высказался о достижении хоккеистом 1000 матчей в КХЛ.

«Самое главное, что человек является профессионалом с большой буквы. Очень честный, ответственный хоккеист, для которого результат команды и атмосфера внутри неё всегда были и будут важными составляющими победы. Сергей — тот человек, который не жалеет себя и всё вокруг для достижения результата. Это настоящий ориентир для подражания со стороны молодых игроков», — сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Юбилейной для форварда стала игра с московским «Динамо» (2:1), в которой Сергей отметился двумя результативными передачами. Плотников стал четвёртым игроком в истории лиги, достигшим этой отметки, после Евгения Бирюкова (1001), Вадима Шипачёва (1121) и Ильи Каблукова (1044).