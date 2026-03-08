«Наши сердца были разбиты». Жена Карлсона — об обмене игрока из «Вашингтона» в «Анахайм»

Джина Карлсон, жена хоккеиста Джона Карлсона, прокомментировала обмен защитника из «Вашингтон Кэпиталз» в «Анахайм Дакс». 36-летний хоккеист впервые сменил клуб в НХЛ, Карлсон выступал за «столичных» 17 лет.

«Спасибо болельщикам «Вашингтона» за то, что вы цените Джона, и за всю любовь, которую вы нам посылали. Джон на протяжении 17 сезонов отдавал команде всё, что у него было.

Было бы неискренне с моей стороны уехать так, будто это просто бизнес, а Джон – часть сделки. Наши сердца были разбиты. У меня нет слов, чтобы выразить, насколько я благодарна всем вам. Однажды я просмотрю все ваши сообщения, когда моё сердце сможет это выдержать. Люблю вас всех, спасибо за всё», – приводит слова Джины Карлсон Sportskeeda.