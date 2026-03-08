Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Наши сердца были разбиты». Жена Карлсона — об обмене игрока из «Вашингтона» в «Анахайм»

«Наши сердца были разбиты». Жена Карлсона — об обмене игрока из «Вашингтона» в «Анахайм»
Комментарии

Джина Карлсон, жена хоккеиста Джона Карлсона, прокомментировала обмен защитника из «Вашингтон Кэпиталз» в «Анахайм Дакс». 36-летний хоккеист впервые сменил клуб в НХЛ, Карлсон выступал за «столичных» 17 лет.

«Спасибо болельщикам «Вашингтона» за то, что вы цените Джона, и за всю любовь, которую вы нам посылали. Джон на протяжении 17 сезонов отдавал команде всё, что у него было.

Было бы неискренне с моей стороны уехать так, будто это просто бизнес, а Джон – часть сделки. Наши сердца были разбиты. У меня нет слов, чтобы выразить, насколько я благодарна всем вам. Однажды я просмотрю все ваши сообщения, когда моё сердце сможет это выдержать. Люблю вас всех, спасибо за всё», – приводит слова Джины Карлсон Sportskeeda.

Материалы по теме
«Полагаю, это последний сезон Овечкина». Реакция на шокирующий обмен Джона Карлсона
«Полагаю, это последний сезон Овечкина». Реакция на шокирующий обмен Джона Карлсона
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android