Защитник СКА Менелл заявил, что не жалеет о решении принять гражданство РФ

Защитник СКА Бреннан Менелл не считает, что поторопился с решением о принятии российского гражданства.

«Поторопился ли я с решением о гражданстве? Я так не думаю, мне кажется, я быстро к этому пришёл, опять же мне повезло, что так всё произошло. Для меня это не было предметом долгих размышлений. Мне дали возможность, такое даётся раз в жизни. Для меня не было никаких проблем.

В России столько великих игроков, пробиться в состав сборной было бы непросто для меня. Но вот я получил гражданство, мне очень повезло, мне это очень нравится, я наслаждаюсь этим. Никогда не знаешь, что будет в будущем, но я был бы открыт к этому», — приводит слова Менелла ТАСС.

В июле 2023 года американский хоккеист, который тогда выступал за московское «Динамо», получил гражданство РФ. В августе того же года Минспорт и Федерация хоккея России приняли совместное решение о присвоении Менеллу спортивного гражданства РФ, что давало ему возможность выступать за сборную России. С той поры игрок не привлекался в национальную команду.