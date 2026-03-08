Бабаев: вступаем в переговоры по новому контракту Арсения Грицюка с «Нью-Джерси»

Известный агент Шуми Бабаев, представляющий интересы нападающего «Нью-Джерси Дэвилз» Арсения Грицюка, заявил, что начал новые переговоры с американским клубом о продлении контракта с российским форвардом.

«Я подтверждаю тот факт, что мы вступаем в переговоры по новому контракту Арсения Грицюка с «Нью-Джерси». Арсений проводит отличный дебютный сезон в НХЛ, и мы надеемся на долгое сотрудничество с «Дэвилз», — цитирует Бабаева его официальный телеграм-канал.

24-летний форвард проводит первый сезон в НХЛ. На его счету 27 (11+16) очков в 59 матчах при полезности «-5». Действующий контракт Грицюка с зарплатой $ 925 тыс. за сезон рассчитан до 30 июня 2026 года. Россиянин может стать ограниченно свободным агентом с правом на арбитраж.