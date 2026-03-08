«Они платят деньги». Берюбе оценил свист болельщиков «Торонто» после 7-го поражения кряду

Главный тренер «Торонто Мэйпл Лифс» Крэйг Берюбе прокомментировал свист болельщиков канадского клуба после домашнего поражения от «Тампа-Бэй Лайтнинг» (2:5). «Мэйпл Лифс» проиграли семь матчей подряд в регулярном чемпионате НХЛ.

«Они платят большие деньги, чтобы посмотреть на нашу игру. Они хотят побед, как и мы. Это часть игры. После первых двух пропущенных шайб ребята немного расстроились, но втором периоде вышли и сыграли правильно. Это хороший знак, но, в конце концов, мы должны побеждать», – цитирует Берюбе пресс-служба клуба.

«Торонто» занимает 15-е место в Восточной конференции, набрав 65 очков за 64 игры.