«Они платят деньги». Берюбе оценил свист болельщиков «Торонто» после 7-го поражения кряду
Главный тренер «Торонто Мэйпл Лифс» Крэйг Берюбе прокомментировал свист болельщиков канадского клуба после домашнего поражения от «Тампа-Бэй Лайтнинг» (2:5). «Мэйпл Лифс» проиграли семь матчей подряд в регулярном чемпионате НХЛ.
НХЛ — регулярный чемпионат
08 марта 2026, воскресенье. 03:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
2 : 5
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Маччелли (Нюландер) – 04:50 1:1 Макдона (Кучеров, Пойнт) – 05:36 1:2 Гюнцель (Пойнт, Кучеров) – 12:30 1:3 Перри (Хагель, Чирелли) – 13:48 1:4 Бьёркстранд (Кучеров, Гюнцель) – 15:06 (pp) 1:5 Хагель (Чирелли, Кучеров) – 55:41 2:5 Робертсон – 59:29
«Они платят большие деньги, чтобы посмотреть на нашу игру. Они хотят побед, как и мы. Это часть игры. После первых двух пропущенных шайб ребята немного расстроились, но втором периоде вышли и сыграли правильно. Это хороший знак, но, в конце концов, мы должны побеждать», – цитирует Берюбе пресс-служба клуба.
«Торонто» занимает 15-е место в Восточной конференции, набрав 65 очков за 64 игры.
