«Металлург» отыгрался с 0:2 и победил «Трактор» по буллитам

В Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Металлургом» и челябинским «Трактором». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2 по буллитам.

К 14-й минуте матча «Трактор» повёл со счётом 2:0 — голами отметились Василий Глотов и Егор Коршков. Передачами отметились Михаил Григоренко, Джош Ливо и Александр Кадейкин. Во втором периоде «Металлургу» удалось сравнять счёт — шайбы забросили Никита Михайлис и Руслан Исхаков. Передачи на свой счёт записали Валерий Орехов, Руслан Исхаков, Робин Пресс и Алексей Маклюков. Овертайм прошёл без голов, а по буллитам победу одержал «Металлург». Решающий бросок нанёс Сергей Толчинский.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.