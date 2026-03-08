Скидки
«В первые сутки спал 30 минут». Люзенков об эмоциях о назначении главным тренером «Сибири»

Комментарии

Главный тренер «Сибири» Ярослав Люзенков вспомнил свои эмоции после назначения на должность главного тренера в новосибирском клубе в январе.

– Футбольный тренер Леонид Слуцкий рассказывал, что у него уровень стресса как у шахтёра под землёй. Ваш уровень стресса повысился после назначения главным тренером «Сибири»?
– Как это измерить, я не знаю. Но по внутренним ощущениям – стресс был колоссальный, особенно поначалу. Турнирное положение было тяжёлое, в СМИ многие махнули на нас рукой, подкидывали разную информацию. Мне не хотелось бросать это дело. Смеялись с ребятами, что нам дали лодку, всю в дырках, и сказали «плывите через океан».

А мы уже посреди океана: один – дует, другой – заклеивает, третий – с веслом. Так и гребли. Потихоньку, помаленьку. В первые сутки я спал ровно 30 минут. Вот он – стресс. Потом постепенно ребята и болельщики дали позитивные эмоции. Не то чтобы успокоились, но окунулись в работу. Тем не менее и сейчас, пока не закончится игра, не прозвучит сирена – стресс приличный, — цитирует Люзенкова Sports.ru.

«Сибирь» занимает восьмое место в Восточной конференции, опережая «Амур» на три очка за пять игр до конца регулярного чемпионата КХЛ.

