Главная Хоккей Новости

«Это не совсем русское блюдо». Канадец Лажуа поделился мнением о еде в России

Защитник «Авангарда» Максим Лажуа поделился мнением о еде в России и заявил, что с трудом справляется с изучением русского языка. 28-летний канадец проводит первый сезон в КХЛ.

– Чему вы уже научились у русских игроков и персонала команды? И научил ли ты их чему-нибудь?
– Если говорить о русском языке, то он чрезвычайно сложен в изучении. Конечно, я знаю базовые слова, но мне бы хотелось, чтобы процесс изучения шёл легче. А так, для меня интересно узнавать какие-то культурные вещи, пробовать новую еду…

– Джозеф Чеккони рассказывал, что так полюбил борщ, что ел его каждый день две недели подряд. И ещё ему полюбились сырники. А что понравилось больше всего из русской кухни вам?
– Мне очень нравится куриный шашлык. Знаю, что это не совсем русское блюдо, но тем не менее. Иногда ем борщ. А ещё мне понравились татарские треугольники! Они просто невероятны! – цитирует Лажуа Allhockey.ru.


